Più di un chilo di hashish nascosto nell'armadio: 37enne in manette

Dall'armadio salta fuori più di un chilo di hashish: in manette. I carabinieri di Gubbio hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - in flagranza di reato - un 37enne fermato a bordo di un'auto, insieme ad altre due persone, nel parcheggio di una discoteca. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante la perquisizione a casa del 37enne i carabinieri hanno trovato 1,137 chili di hashish suddivisi in panetti, 9 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 310 euro in banconote di vario taglio. Quanto rinvenuto, spiegano i militari, è stato sottoposto a sequestro.