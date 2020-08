Tagliano alberi che non potevano toccare e abbandonano i tronchi nel bosco, aziende multate per 12mila euro

I Carabinieri forestali della Stazione di Campello sul Clitunno hanno controllato i tagli boschivi eseguiti da imprese operanti nel territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria, scoprendo diverse violazioni, con relative sanzioni per 12mila euro.

In particolare i Carabinieri hanno scoperto il taglio irregolare di piante per modalità di abbattimento, il rilascio di piante nel bosco non idonee alla futura rinnovazione del bosco stesso e la corretta distribuzione fra le varie classi di età.

Ancor più grave è stato l’abbattimento dell’albero di maggiore età e dimensioni che va lasciato, invece, per ogni ettaro di superficie indipendentemente dall’aspetto morfologico o vegetativo. Tali alberi, sono fondamentali per la tutela della biodiversità poiché offrono microhabitat rilevanti per le più svariate specie animali e vegetali.

Sono stati contestati illeciti amministrativi ai titolari delle ditte boschive per un importo pari a 12.000 euro. Nel corso di una verifica è stata scoperta una pista forestale abusiva, utilizzata per l’esbosco dei prodotti legnosi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico per cui il titolare della ditta è stato denunciato per i reati in materia edilizia e di vincolo paesaggistico.