Guida ubriaco e si schianta contro un'auto parcheggiata: addio patente

Guida ubriaco e si schianta contro un'auto parcheggiata. E' successo a Bevagna. I carabinieri hanno sottoposto il conducente all'etilometro e accertato un tasso alcolemico quattro volte il limite di legge. Denuncia, patente immediatamente ritirata e veicolo sequestrato per fini della confisca.

A Foligno, invece, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo che guidava con un tasso alcolemico tre volte il limite di legge. Anche lui denunciato, patente ritirata e veicolo sequestrato.

Nel corso della settimana i carabinieri di Foligno hanno anche controllato 480 veicoli, 579 persone e 65 esercizi commerciali.

Durante i posti di blocco sono state elevate 47 contravvenzioni al Codice della Strada, delle quali: due sanzioni di natura penale per guida in stato di ebbrezza alcolica con ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca; una sanzione amministrativa per guida senza la copertura assicurativa con sequestro amministrativo del veicolo.