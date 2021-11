Incassano 550 euro per una Playstation 5 mai consegnata: due uomini denunciati per truffa

Una Playstation in regalo per il figlio che non è mai arrivata, nonostante un versamento di 550 euro. A vivere questa brutta disavventura una 52enne di Città di Castello, che aveva trovato l'annuncio della console in vendita su un noto sito web.

La donna ha deciso così di rivogersi ai carabinieri della Stazione tifernate per sporgere denuncia e i militari, dopo una rapida ma scrupolosa indagine hanno individuato i venditori. Si tratta di un 50enne e di un 24enne italiani, residenti in una provincia pugliere, che sono stati così denunciati per l’ipotesi di reato di truffa.