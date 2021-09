Carabinieri "ciclisti" per i servizi di pattuglia nel Parco nazionale dei Sibillini

Un nuovo servizio di vigilanza "ciclomontato" per il personale del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Monti Sibillini”.

Le pattuglie dei Carabinieri in bicicletta effettuano i servizi di vigilanza nei fine settimana ed in quelle località di maggior richiamo per i turisti, come il Pian Grande di Castelluccio (Perugia), il Lago di Fiastra (Macerata) ed i Piani della Gardosa, in comune di Montemonaco (Ascoli PIceno).

Le pattuglie in bicicletta risultano particolarmente adatte per le aree naturali protette, innanzitutto perché si utilizzano mezzi silenziosi ed ecologici e, inoltre, andando a passo lento, è possibile anche monitorare il territorio con maggiore efficacia e offrire un importante servizio di prossimità e vicinanza ai cittadini e permette di avere anche una presenza sempre più capillare sul territorio dei militari.

Le E-Bike in dotazione ai Carabinieri Forestali, che operano nel Parco, sono mezzi pratici, che permettono di muoversi sia sulle strade che su percorsi accidentati, anche grazie alla preparazione, professionale ed atletica, del personale che svolge questo tipo di attività.

Per l’Arma dei Carabinieri, la scelta di vigilare il territorio con le E-Bike, soprattutto quello delle aree naturali protette, contribuisce sicuramente a diffondere la cultura della sostenibilità.