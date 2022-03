Corciano, i 'bulli' del centro commerciale: identificati 30 giovani

I 'bulli' del centro commerciale. I carabinieri di Corciano, nel corso dei controlli all'interno e all'esterno dei poli della zona, hanno identificato un trentina di giovani. Secondo la ricostruzione dei militari nelle scorse settimane sono stati segnalati alcuni gruppetti di giovanissimi che "avevano arrecato disturbo nei confronti di altri coetanei".

I carabinieri hanno rafforzato i controlli e identificato i ragazzini molesti.

Per quanto riguarda i posti di blocco, i carabinieri di Perugia hanno controllato di 214 veicoli e 450 persone.

I militari hanno elevato 14 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 2 sanzioni per mancata revisione, 4 per documenti di guida non in regola, 2 per guida senza cinture di sicurezza e una per guida senza la prevista copertura assicurativa, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo.