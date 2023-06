Fermato per un controllo: nell'auto una spranga, un coltello e la cocaina

In giro con una spranga e un coltello. È successo a Castiglione del Lago. I carabinieri hanno denunciato un 55enne, già noto alle forze dell'ordine, per porto di armi e oggetti atti a offendere. L'uomo è stato fermato per un controllo e dall'auto sono saltati fuori un coltello con lama di 9 centimetri e una spranga di metallo lunga 60 centimetri.

E non è finita qui. I carabinieri hanno trovato anche un grammo di cocaina. Il 55enne e il passeggero sono stati segnalati alla prefettura di Perugia come assuntori.