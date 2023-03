Auto incendiate e abbandonate in un campo: maxi multa

Scoperto il cimitero delle auto. I carabinieri forestali e quelli di Assisi hanno trovato cinque carcasse di auto in un terreno in stato di semiabbandono. Dalle verifiche effettuate, scrivono i carabinieri, "è emerso che i rispettivi proprietari, invece che conferire le auto ad un demolitore autorizzato, le avevano semplicemente abbandonate in quel luogo, rimuovendo le targhe e dandogli fuoco".

Tramite i numeri di telaio, proseguono i carabinieri, è stato comunque possibile risalire ai formali proprietari ed elevare nei loro confronti varie sanzioni amministrative, per un totale di circa 6.000 euro. Oltre a ciò, è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento corretto dei veicoli, a carico dei vari soggetti sanzionati.