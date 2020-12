Fermati la sera di Natale con soldi, hashish e marijuana: arrestati

Beccati nella serata di Natale. I carabinieri di Bevagna hanno arrestato un 21enne e un 22enne, entrambi di nazionalità italiana e già noti alle forze di polizia, fermati durante i controlli per il rispetto delle misure di contrasto al coronavirus. I due hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati.

Dalla perquisizione sono saltati fuori un panetto di hashish da un etto, altri 8 grammi di hashish in tre bustine, undici grammi di marijuana in due bustine, 900 euro in contanti.

Nell'abitazione di uno dei due giovani sono stati trovati un bilancino di precisione e altri 2 grammi di marijuana.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice.