Un chilo di hashish e 12mila euro in contanti: 35enne inseguito e arrestato

Un chilo di hashish e 12mila euro in contanti. I carabinieri di Spoleto hanno arrestato un 35enne, originario del Marocco e già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, e lo hanno rinchiuso in carcere.

L'uomo è stato fermato al volante di un'auto di grossa cilindrata durante un controllo. Ha tentato di scappare, ma non è riuscito ad andare lontano. I carabinieri lo hanno inseguito e bloccato.

La perquisizione dell'auto ha portato alla luce 96 ovuli di hashish, nascosti in un calzettone scuro sotto a un sedile, e circa 2000 euro in contanti. Nell'abitazione del 35enne, invece, i carabinieri hanno trovato altri 10mila euro in contanti e altri 30 grammi di hashish.

In totale i militari hanno sequestrato un chilo di hashish e 12mila euro in contanti.