Rapinatore individuato e catturato: 50enne perugino arrestato e rinchiuso in carcere

Individuato, ammanettato e rinchiuso in carcere. I carabinieri di Corciano hanno localizzato e arrestato un 50enne perugino, domiciliato a Città di Castello, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per espiare la pena residua di 3 anni e 29 giorni di reclusione.

Dal febbraio 2017 al maggio del 2018, spiegano i carabinieri, il 50enne ha assalto banche, sale scommesse, tabaccherie e gioiellerie. Sei rapine a mano armata.