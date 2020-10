Evade dai domiciliari, sorpreso a Piazza Grimana: arrestato

Evade dai domiciliari, in manette. I carabinieri della Stazione di Perugia Fortebraccio hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, un cittadino tunisino, 41 anni, domiciliato a Perugia, già noto alle cronache giudiziarie locali.

Il 41enne, nonostante sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso nelle vie limitrofe Piazza Grimana e immediatamente bloccato dai militari. L'uomo è stato portato davanti al giudice per la celebrazione del rito direttissimo.