Perugia, blitz dei Carabinieri in corso: in manette la banda (tutti giovanissimi) dei rapinatori in villa

Operazione dei militari della Compagnia di Perugia: in corso arresti e perquisizioni per la rapina in casa ai danni di una donna

Una vasta operazione anticrimine è in corso nella mattinata di oggi (martedì 22 giugno) a Perugia e in provincia, dove i militari della Compagnia Carabinieri di Perugia stanno dando esecuzione alle ordinanze applicative di misure cautelari emesse dalla Magistratura perugina nei confronti di cinque giovanissimi indagati ritenuti responsabili, insieme a un altro soggetto (denunciato a piede libero), delle ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso.

I provvedimenti cautelari, tre arresti domiciliari e due collocamenti in comunità, scaturiscono dalle serrate indagini condotte dagli uomini della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni, a seguito di una rapina in abitazione (aggravata anche dall’utilizzo delle armi) perpetrata in Perugia ai danni di una donna. Sono tuttora in corso arresti e perquisizioni.

(aggiornamento in corso)