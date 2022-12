Carabinieri, 50mila richieste d'intervento nel 2022

Ogni giorno oltre 100 pattuglie sul territorio, per un totale di 38.500 nel 2022, oltre 50mila le richieste di soccorso a cui i carabinieri del comando provinciale di Perugia hanno risposto. Sono state 117.900 le persone controllate, 81.400 i mezzi. I dati sono stati resi noti oggi dal colonnello Stefano Romano, comandante provinciale dell'Arma. Per quanto riguarda la violenza di genere sono state 140 le denunce registrate nelle stazioni di competenza, per reati di maltrattamenti familiari, atti persecutori e violenze. Nel 2022 sono stati denunciati 16.086 delitti denunciati, 464 persone arrestate, 33 indagate per reati contro il patrimonio, 80 per reati di droga, 3.693 i denunciati.