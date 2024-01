Condannato per aver venduto un'arma militare, carabiniere reintegrato dal Tar dopo 12 anni di battaglia legale

Sospeso dal servizio e messo in congedo per aver venduto un’arma da guerra, un carabinieri ricorre al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e dopo 12 anni viene riammesso, con tutti i benefici economici persi nel tempo.

Il militare umbro, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, era stato arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, riciclaggio, simulazione di reato, falso in scritture private, frodi assicurative, falso in atto pubblico, contrabbando in esportazione e altri delitti in materia di armi. Era stato condannato, in via definitiva, per i soli reati di detenzione, porto e cessione abusiva di arma da guerra e di ricettazione di arma da guerra, a 2 anni e 2 mesi di reclusione, oltre a 600 euro di multa.

Dopo la condanna veniva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti concluso con la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Sanzione che, però, arrivava oltre il termine massimo di giorni 270 stabilito dall’ordinamento militare. Quindi disposizione annullata, ma senza l’integrale ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici con esclusione del ricorrente da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro, nonché la detrazione di anzianità per il periodo di custodia cautelare.

Il Tar dell’Umbria, dopo anni di ricorsi e contro-ricorsi, ha annullato tutte le sanzioni e “con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di restitutio in integrum dal punto di vista economico, in riferimento al periodo di efficacia della sanzione di rimozione per perdita del grado per motivi disciplinari, ovvero dal 21 agosto 2011”, compensando solo le spese processuali.