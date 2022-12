'Svuota' il conto corrente dell'amico rinchiuso in carcere

Esce dal carcere e scopre che dal conto corrente sono spariti 1500 euro. E' successo a Valfabbrica e i carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita un 40enne. L'uomo, amico dell'operaio arrestato ad agosto e finito in carcere per due mesi, secondo la ricostruzione dei militari avrebbe sottratto 1.500 dal conto dell'amico che gli aveva lasciato le credenziali per accedervi in caso di necessità.