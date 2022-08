"Cara come stai?", entra in un giardino e sfila la collana a un'anziana: denunciata ladra seriale con la tecnica dell'abbraccio

I Carabinieri della Stazione di Farneto e Colombella hanno individuato e denunciato, per la seconda volta in pochi giorni, una donna straniera di 42 anni per furto con destrezza di una catenina a un’anziana perugina di 86 anni.

La donna, utilizzando la “tecnica dell’abbraccio” ah avvicinato l’ottantaseienne nel giardino della propria abitazione, è entrata in giardino, ha conquistato la fiducia della vittima parlando di parenti e amici in comune, poi l'ha abbracciata e le ha sfilato la collanina d’oro che aveva al collo, dileguandos.

Poco dopo l’anziana rientrata in casa si è accorta di non aver più al collo il suo prezioso ricordo, cercato invano in tutto il giardino, ha realizzato di essere stata derubata dall’unica persona con cui era entrata in contatto quella mattina.