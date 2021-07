La storia di Demi, capriola soccorsa dal Cras Enpa di Perugia e rimessa in libertà: adesso è madre di tre cuccioli

Demi è una cucciola di capriolo che era stata aggredita da un cane nel bosco. Per lei, piccola capriola umbra, si erano aperte le porte del Cras Enpa di Perugia. Gli operatori e i volontari del Centro recupero Animali selvatici Enpa l’hanno rimessa in sesto e, una volta pronta, l’hanno rimessa in libertà.

Sul muso e sul fianco di Demi sono rimasti i segni di quella aggressione, e proprio quelle cicatrici la rendono assolutamente riconoscibile agli occhi dei volontari che ogni tanto hanno sue notizie grazie alle foto trappole.

Al Cras Enpa di Perugia mai avrebbero potuto immaginare la sorpresa che Demi aveva in serbo per loro. I primi di giugno, le fototrappole di monitoraggio rilevano di nuovo la sua presenza a pochi metri da dove era cresciuta. Demi è chiaramente in dolce attesa. A distanza di poco tempo la bella notizia: Demi ha avuto un parto trigemellare, un evento davvero raro per i caprioli.