Coltivazioni e campi devastati dalle capre in fuga, allevatore sotto processo

La guerra tra allevatori e coltivatori si perde lontano nel tempo, ma non bisogna andare nelle sterminate pianure del Far West per imbattersi nel reato di animali lasciati pascolare volutamente nei terreni coltivati di proprietà di qualcun altro.

Un allevatore di 57 anni, difeso dall’avvocato Simone Costanzi, è finito sotto processo “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di proprietario di un allevamento di caprini, introduceva o abbandonava la capre nel fondo confinante” di proprietà di un imprenditore agricolo.

L’azienda agricola che si è vista invadere i terreni coltivati dalle capre, con buona parte delle coltivazioni e delle sementi distrutte, si è costituita parte civile tramite gli avvocati David Zaganelli e Francesca Bagianti.

Gli sconfinati degli animali nei terreni del vicino, volutamente provocati dall’allevatore secondo la Procura di Perugia, sono avvenuti il 25 giugno e il 10 luglio del 2018. L’allevatore si difende e sostiene che gli animali vagano al pascolo nella sua proprietà, liberi, e che gli sconfinamenti possono avvenire, soprattutto quando non c’è il pastore a guidare il gregge.

Adesso sarà il giudice a dover decidere sul caso.