Minacce e schiaffi al capotreno che gli vieta di vendere oggetti nelle carrozze: condannato

Insulta e aggredisce il capotreno che gli aveva detto di non poter vendere merce sul convoglio.

Uno straniero è stato condannato a 10 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e violenza nei di un capotreno nel compimento di “un atto del proprio ufficio”.

L’imputato era accusato di avere “proferito frasi minacciose quali ‘ti ammazzo, io non ho niente da perdere’ nei confronti di un capotreno per opporsi alla attività che stava svolgendo allorché gli era stato fatto presente che non poteva vendere merce a bordo del treno senza alcuna autorizzazione”.

Una volta sceso dal convoglio, inoltre, l’imputato “aveva continuato ad inveire nei confronti del pubblico ufficiale e nell’occasione lo aveva colpito con uno schiaffo per poi darsi alla fuga”.