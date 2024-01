Capodanno a mano armata: trovato con un coltello

I carabinieri di Fossato di Vico hanno denunciato un 25enne per detenzione di oggetti atti a offendere. Il giovane è stato sorpreso a Purello durante i controlli per il Capodanno. I militari lo hanno fermato mentre era al volante di un'auto in una zona isolata. Sotto il sedile lato passeggero, all’interno di un portaoggetti, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico.

Durante i controlli alla stazione i militari hanno fermato un ragazzo con pochi grammi di marijuana e hashish. Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma per la violazione amministrativa di detenzione abusiva di sostanze stupefacenti ritenuta per uso personale.