Caos Procure, aperto e subito rinviato il processo per corruzione a Palamara

Si è aperto e subito rinviato al 15 marzo 2022, il processo per corruzione a carico di Luca Palamara, ex consigliere del Csm. Con lui, a processo Adele Attisani. Assenti entrambi gli imputati.

Una rapida udienza in attesa della calendatizzazione che verrà perfezionata in occasione del prossimo appuntamento. Oltre cinquanta i testimoni che la difesa dell'ex magistrato vuole chiamare a deporre, altrettanto corposa quella della Procura.

Nell'udienza di questa mattina al centro congressi Capitini, Csm e Anm hanno chiesto di costituirsi parte civile. I legali di Palamara, oggi rappresentato dall'avvocato Luca Rampioni, hanno chiesto i termini a difesa per consentire alle parti di studiare le richieste e discuterne nella prossima udienza. Possibilità di rinvio su cui ha concordato il procuratore Cantone, in aula con i sostituti Miliani e Formano, e che quindi è stata accolta dal tribunale. In fase di udienza preliminare si erano già costituiti parte civile la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero di Giustizia e l’associazione Cittadinanza attiva. Il Tribunale ha autorizzato la presenza di telecamere al processo.Palamara è accusato dalla Procura della Repubblica di Perugia, di aver ottenuto varie utilità per sé e per Attisani dall’imprenditore Maurizio Centofanti: “Luca Palamara, prima quale sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma ed esponente di spicco dell'Associazione Nazionale magistrati fino al 24 settembre 2014, successivamente quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura e magistrato fuori ruolo - si legge nel capo di imputazione - ricevevano da Fabrizio Centofanti le utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri".

Per l’accusa, Attisani sarebbe stata l’istigatrice dei comportamenti illeciti di Palamara.

Centofanti aveva patteggiato un anno e sei mesi, a luglio nel corso dell’udienza preliminare. Assolto dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio l’ex procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, anche lui indagato nello stesso procedimento.