Caos in piazza, ubriaco e "armato" di taglierino: serve la polizia

Ubriaco, molesto e con un taglierino. Serve la polizia. È successo ad Assisi, in piazza del Comune. A lanciare l'allarme due ragazzi che hanno visto l’uomo impugnare un taglierino. Si tratta di un cittadino italiano di 46 anni. L'uomo ha anche minacciato e insultato i poliziotti. In più ha anche reagito in maniera scomposta al controllo.

Gli agenti, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo al commissariato.

Il 46enne è stato denunciato resistenza, oltraggio, minaccia a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Il taglierino, invece, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, inoltre, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per le cure del caso.