Perugia, scatenano il caos: locale evacuato, 7 Daspo

La polizia di Perugia ha emesso 7 Daspo 'Willy' nei confronti di sette 'giovani' – di età compresa tra i 19 e i 30 anni, cinque cittadini italiani e due stranieri – che lo scorso 22 gennaio, in un locale di Perugia, si erano resi protagonisti di gravi disordini che avevano costretto il personale addetto alla sicurezza del locale ad evacuarlo.

A tutti e sette i destinatari, per la durata di 2 anni, sarà vietato l’accesso al locale di pubblico spettacolo teatro dell’evento, nonché interdetto lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze. Per uno dei giovani coinvolti, inoltre, sarà anche interdetto per un anno l’accesso a tutti i locali di pubblico trattenimento presenti nell’intera provincia di Perugia, con l’ulteriore divieto di stazionare nei pressi degli stessi.

La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.