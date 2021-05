Caos cimiteri a Roma, le ceneri del grande Proietti in Umbria, nel cimitero del paese natio del padre

Le ceneri di Gigi Proietti sono temporaneamente custodite in una cappellina di un cimitero in Umbria. Il caos che regna nei camposanti romani - dopo anni di gestioni non adeguate e mancati investimenti in strutture - non ha permesso di conservare i resti post-cremazione dell’amato attore romano scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno. Le ceneri - come riportato da La Repubblica - sono state appoggiate, in attesa del giusto ritorno a Roma, nel piccolo cimitero di Porchiano del Monte, una graziosa frazione fortificata del Comune di Amelia a Terni. Un borgo ad oggi di meno di 500 anime che anticamente sorvegliava dall'alto i movimenti lungo e sul fiume Tevere.

Ma perchè si trovano qui i resti del grande attore romano? Perchè Proietti è in parte anche umbro dato che suo padre Romano era nato proprio in questo borgo di Amelia, a cento chilometri da Roma. Nella cappellina di famiglia oltre a Gigi e Romano è stata sepolta anche la mamma. Rischia di rimanere a lungo l'urna di Proietti in Umbria dato che la scorsa settimana, i familiari hanno individuato e scelto un’area per una cappella da edificare, collocata nella parte nuova del cimitero Verano, vicino al Sacrario Militare. Tra autorizzazioni e lavori... ci vorrà del tempo.