Caos al Pronto Soccorso: ruba documenti e dà di matto per il ticket, serve la polizia

Caos al Pronto Soccorso, serve la polizia. È successo ad Assisi. Gli agenti del commissariato sono intervenuti per una donna che ha dato di matto per via del ticket da pagare. La 41enne - cittadina ecuadoriana - ha sottratto alcuni documenti da un ufficio, rifiutandosi di restituirli. Il medico è stato costretto a chiamare la polizia. All'arrivo degli agenti la donna si è calmata.