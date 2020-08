Malore e ricovero in ospedale per il Procuratore Cantone: era in vacanza

Si trovava in vacanza a Gaeta quando è stato colpito da un malore. Raffaele Cantone, ex presidente dell'Anticorruzione ed oggi Procuratore di Perugia, si è sentito male nella notte tra martedì e mercoledì. Immediati i soccorsi per l'ex magistrato anticamorra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raffaele Cantone è stato dapprima trasportato all'ospedale di Fondi e poi trasferito al 'Carderelli' di Napoli nel reparto-eccellenza di Neurochirugia per una sospetta ischemia cerebrale. Gli ulteriori esami hanno dato esito negativo e per la giornata di oggi dovrebbero essere previste le dimissioni.