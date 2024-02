Ruba l'acqua pubblica per non pagare le bollette del negozio

Installa un falso contatore e lo allaccia abusivamente a una presa idrica della rete pubblica sigillata per morosità dal 2008. E così niente bollette dell'acqua per l'attività commerciale. I carabinieri di Cannara hanno denunciato una 55enne del luogo per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Le indagini sono partite dalla denuncia-querela sporta da Umbra Acque. Gli ispettori e i carabinieri, spiega la nota, "hanno accertato che la donna utilizzava l’acqua grazie all’installazione di un falso contatore allacciato abusivamente a una presa idrica della rete pubblica, risultata sigillata a seguito di morosità dal 2008".