Compra sul web il motore di auto da un'azienda fantasma, denunciate in due

Una serie di annunci di un'azienda di Udine per vendere motori di auto. L'esca per far abboccare potenziali vititme di una truffa on line. Questo è quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Cannara a conclusione delle ijndagini condotte dopo la denuncia di un uomo che aveva speso 1.400 euro senza ricevere mai l'ordine.

Da quanto ricostruito questo avrebbe risposto a un annuncio di vendita on line, apparentemente proveniente da una ditta specializzata di Udine. Ma il motore acquistato non era mai arrivato perché, è emerso, la ditta non esisteva, il motore neanche. Una truffa insomma, dietro a cui si nasconderebbero due donne campane, ora denunciate. La loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Spoleto.