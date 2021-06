Cane in fuga dopo la visita dal veterinario: non sopportava il "collare vittoriano"

Non sopporta il "collare vittoriano" che gli ha imposto il veterinario e fugge. Brutta disavventura per Rocky, un piccolo cane di razza meticcia, che dopo le cure veterinarie, insofferente al collare vittoriano imposto dal medico affinché non si leccasse le ferite, è scappato da casa ed ha iniziato a vagare per le vie del centro abitato di Petrignano d’Assisi.

I cittadini hanno subito allertato i Carabinieri di Petrignano d’Assisi e l’animale è stato immediatamente rintracciato e recuperato. Era visibilmente impaurito ed affamato.

Una volta portato in caserma, dove è rimasto diverse ore, i militari lo hanno rifocillato e coccolato, tentando di calmarlo. Contestualmente, è stato richiesto l’intervento del personale dell’Asl e tramite l'anagrafe canina e il microchip è stato possibile risalire al proprietario.

Il padrone si è recato presso la Caserma Carabinieri di Petrignano d’Assisi e ha recuperato l’animale scodinzolante e festante.