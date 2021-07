Spot non c'è più, il cane eroe è morto per difendere la sua padrona durante una rapina

Il maremmano abruzzese era stato adottato da una veterinaria in Toscana dopo la campagna sostenuta anche da Perugia Today. Dieci giorni fa l'aggressione di due uomini con il coltello e un cane mentre proprietaria e animale passeggiavano

Spot, il cane che ha commosso tutto il Centro Italia, non c’è più, è stato ucciso nel corso di una rapina mentre difendeva la donna che lo aveva adottato.

Spot era un maremmano abruzzese, completamente sordo, e per questo abbandonato a se stesso più un anno fa a Perugia, in un recinto privo di acqua e cibo.

Il suo caso era stato raccontato da Perugia Today ed era scattata subito la corsa per aiutare questo cane, per far sì che questo gigante buono fosse curato e poi adottato.

Grazie a Marco, Jonathan, Candy, Abigail, Job e Maritza, Spot era arrivatoa Firenze, dove una veterinaria lo aveva curato e adottato, tenendolo con sé e altri 4 cani. I volontari che si erano occupati di Spot erano tornati più volte per vedere come stava il cane e passare con lui qualche ora, vedendolo sempre più felice e coccolato.

Spot, il cane che ha commosso tutto il Centro Italia, ora ha finalmente una nuova casa

Dieci giorni fa, purtroppo, la brutta notizia. La padrona era con Spot a fare una passeggiata in un parco quando è stata avvicinata da due persone aramte di coltello e con un pitbull. I due hano tentato di rapinare la donna, minacciandola con il coltello e scagliando il pitbull contro Spot.

Il maremmano ha reagito, ha tentato di difendere la sua padrona, ma si è dovuto arrendere ai morsi dell’altro animale e alle coltellate che gli hanno inferto i due uomini. I quali hanno accoltellato anche la donna.

I due malviventi sono scappati lasciando per terra le due vittime. Spot, nonostante i soccorsi di una clinica veterinaria non ce l’ha fatta. La sua padrona è fuori pericolo.

Chi ha conosciuto e amato Spot ha voluto rendergli onore, ricordando il suo sacrificio da eroe per difendere la sua padrona.