Terremoto, il cane robot salva-vite sarà sperimentato in Umbria nel corso di una simulazione post-sisma

Si chiama Spot e la sua missione è quella di inviduare dentro e sopra le macerie eventuali superstiti rimasti intrappolati e feriti. Ma Spot non è uno dei tradizionali cani da salvataggio già impiegati in tanti disastri: è un robot, con le caratteristiche dei cani, messo a punto dalla statunitense Boston Dynamics e ora l'Università di Genova sta addestrando nell'ambito di un progetto finalizzato alla ricerca delle persone in scenari critici.

Per verificare le capacità e l'utilità di Spot, l'Università di Genova ha avviato una collaborazione con Anpas di Foligno e Protezione Civile della Regione Umbria per testarlo in un campo di addestramento di casa nostra dove sarà simulato lo scenario di un terremoto. Grazie alla collaborazione con le strutture umbre si potrà vedere come il robot si comporta su montagne di ghiaia, passando all'interno di grandi tubature, o su rampe parzialmente collassate.

"Il nostro obiettivo è quello di rendere intelligente il robot - ha spiegato Antonio Sgorbissa, professore associato di UniGe - e usarlo in modo che possa avere un impatto positivo sulla società. Per questo lavoriamo sull'intelligenza artificiale in modo che questo robot possa essere impiegato per andare a cercare persone coinvolte in gravi disastri ambientali come i terremoti. Potrebbe infatti intervenire prima ancora dell'uomo per esplorare gli ambienti, trovare le persone che hanno bisogno di aiuto e fornire le informazioni necessarie agli operatori".