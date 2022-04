Spaventato, infeddolito e bagnato: Bigbang salvato sulla strada dalla Polizia

Bagnato, infreddolito e pericolosamente a bordo strada. Si è conclusa bene la disavventura di Bigbang, il cagnolino trovato nella serata di ieri dagli agenti della Squadra Volante di Perugia mentre si aggirava senz apadrone lungo la strada statale che porta verso Ponte Pattoli.

Il cagnolino è stato notato da un’automobilista in transito mentre, disorientato e impaurito, percorreva la carreggiata. Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa ha la Volante più vicina che dopo aver fatto rallentare in sicurezza il traffico, ha trovato Bigbang accovacciato sotto un guardrail, dove si era riparato per non finire sotto alle auto in transito e alla pioggia.

Gli agenti lo hanno caricato sui sedili posteriori della Volante e l’hanno portato da un veterinario per le cure necessarie e per la successiva identificazione attraverso la rilevazione del microchip.

Dopo aver acquisito i dati identificativi, è stato contattato il proprietario di “Bigbang” che, sollevato e felice di sapere che era stato ritrovato, si è accordato con il veterinario e con gli agenti per la riconsegna dell'animale.