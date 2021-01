Cane imprigionato nel fosso del Bulagaio, salvato dai Vigili del fuoco

La squadra Spelo-alpino-fluviale dei Vigili del fuoco, con il supporto della squadra di corso Cavour, è intervenuta in una forra nela zona del Bulagaio, per recuperare un cane che dopo essere sfuggito al proprietario, vi era finito dentro.

La chiamata è stata effettuata in tarda mattinata, dopo svariati tentativi di recuperare l'animale in autonomia. Siccome l'animale non riusciva ad uscire dalla forra, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Il recupero è stato abbastanza difficoltoso a causa della conformazione della forra. Il cane è stato, però, recuperato ed è in ottime condizioni.

