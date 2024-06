La campagna pubblicitaria del "cuore verde" della Regione Umbria vince anche in aula

L’appalto per la strategia d’immagine della Regione Umbria al centro di una battaglia legale tra l’ente, l’azienda che ha vinto la gara (quella del “cuore verde”) e la seconda classificata che contesta punteggi e assegnazione.

A ricorrere al Tribunale amministrativo regionale è stata la Heads Group s.r.l., Digical s.r.l., Dekmatis s.n.c. di Sandro Turano & C., difesi dall’avvocato Giovanni Spataro, contro la Regione Umbria, difesa dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo e Luciano Ricci, e nei confronti di Armando Testa s.p.a., difesa dall’avvocato Gianfranco Passalacqua, chiedendo l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 4017 del 17 aprile 2024, di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto “affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d’immagine del brand Umbria finalizzati all’implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.

La commissione giudicatrice collocava prima posizione in graduatoria la Armando Testa spa, con il punteggio complessivo di 85,238, seguita dalle ricorrenti, costituite in Ati, assegnatarie di 82,533 punti complessivi. Secondo l’Ati ricorrente, però, la prima classificata andava esclusa per non aver “inserito nella propria offerta tecnica i curricula vitae delle figure professionali proposte”, la proposta indefinita di un “cortometraggio della durata di circa 15 minuti” previsto dal capitolato, “finalizzato alla produzione di uno Spot Pubblicitario di 30 secondi”, formulando “una mera ipotesi di regia da definire e ad ipotizzare una sceneggiatura, adducendo di aver pensato per la regia a Paolo Genovese, Direttore artistico dell’Umbria Cinema Film Festival, senza dar conto dell’imprescindibile manifestazione di disponibilità di quest’ultimo a prestarsi per la direzione del cortometraggio in questione, nonché dell’altrettanto necessaria definizione dell’opera sotto il profilo registico e della sceneggiatura”.

I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso in quanto i curricula previsti dal bando erano stati inseriti nella domanda “all’interno della busta amministrativa, a comprova dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge di gara”

Quanto al secondo motivo di ricorso la società prima classificata ha rispettato quanto richiesto dal capitolato di gara, cioè “un progetto per l’ideazione di materiale a carattere emozionale volto a promuovere il brand Umbria da cui potesse essere tratto lo spot stesso”. Ed è quanto avvenuto.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio.