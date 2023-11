Camionista ubriaco sfreccia a tutto gas lungo la E45. L'uomo, alla guida del mezzo pesante in marcia verso l'Emilia Romagna, è stato fermato dalla polizia stradale di Città di Castello. Il cittadino marocchino di 37 anni, è stato sottoposto all'etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Per questi motivi, dopo aver provveduto al fermo amministrativo del veicolo – che veniva affidato al soccorso stradale a disposizione del proprietario - il 37enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti, inoltre, sono scattate le sanzioni amministrative per guida senza patente e carta di circolazione al seguito, eccesso di velocità e irregolarità nella documentazione dei tempi di guida e di riposo.