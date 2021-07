Il camion si sfrena e travolge il conducente, 63enne muore schiacciato

Un uomo di 63 anni è morto in un incidente verificatosi in una zona agricola, in località Goga, tra Magione e Castel Rigone. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, alla guida del suo camion, si era fermato nei pressi di un'azienza agricola. Una volta sceso dal mezzo pesante si è accorto che lo stesso aveva iniziato a muoversi, forse sfrenatosi o perché parcheggiato male.

Il camionista ha provato a risalire all'interno della cabina di guida per fermare il mezzo, ma è caduto ed è finito sotto le ruote. Il camion lo ha travolto e schiacciato.

Il camion è scivolato dalla sede stradale in mezzo ad un vigneto dove ha terminato la sua corsa, trascinando con sé l'uomo.

L'uomo è deceduto sul colpo e a nulla sono valsi i soccorsi scattati immediatamente. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi.