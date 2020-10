Traffico in tilt al Bulagaio: tir carico di auto cerca di passare sotto l'arco medievale

Una bisarca, un tir adibito al trasporto di auto, è rimasto incastrato, poco prima delle 13, lungo la salita del Bulagaio.

Il conducente del mezzo pesante, messo sulla strada sbagliata dal navigatore, è arrivato in prossimità dell'arco medievale (dove ppiù volte si sono incastrati mezzi poco più grandi di un furgone) per accorgersi che non poteva andare oltre.

Subito si sono formate lunghe file sia in salita, lungo il Bulagaio, per andare verso piazza Grimana, sia lungo via Sperandio.

Il camionista è riuscito a fare manovra spostandosi sulla corsia di sinistra per lasicare lo spazio alle auto per percorrere il Bulagaio in salita e il deflusso verso Ponte Rio della vetture provenienti da via Sperandio.

Il mezzo pesante è stato poi indirizzato verso Monteripido e poi a Ponte D'Oddi.

(Foto di David Andrea Orsini dai social)