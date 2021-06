Cambio di Guardia alla Tenenza di Assisi della Fiamme Gialle: il nuovo comandante è Francesco Ferrara

Cambio di guardia al vertic della Tenenza della Guardia di Finanza di Assisi: dopo sei anni di comando il Luogotenente Stefano Ricci lascia il Reparto nelle mani del Luogotenente Francesco Ferrara. Sotto il comando di Ricci, per l’annualità 2017/2018, la Tenenza di Assisi è stata riconosciuta come “Migliore Tenenza del Corpo della Guardia di Finanza del Centro Italia”.

Il Luogotenente Ferrara, classe 1964, originario di Assisi, presta servizio nel Corpo dal 1986. Laureato in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia e vanta un’esperienza pregressa quale Comandante della Tenenza di San Sepolcro, dal 2001 al 2006. "Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia - si legge nella nota sul cambio di Guardia - rivolge al Luogotenente Stefano Ricci un sentito ringraziamento per il servizio reso ed al Luogotenente Francesco Ferrara un convinto augurio per il nuovo incarico assegnatogli".