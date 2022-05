Cambia nome in patria e torna in Umbria per spacciare: preso dai Carabinieri a Bastia Umbra

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Assisi hanno arrestato, a Ospedalicchio di Bastia Umbra, un uomo dopo che aveva consegnato un piccolo involucro bianco ad un giovane.

Il ragazzo, fermato a distanza, ha ammesso di aver appena acquistato una dose da 80 euro di cocaina, con contestuale sequestro della droga e segnalazione in Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

Nel frattempo i Carabinieri hanno seguito e fermato lo spacciatore, che dai primi accertamenti è risultato un soggetto incensurato di origini straniere e irregolare sul territorio nazionale. I militari hanno quindi eseguito varie perquisizioni, sia personale sia dell'auto e poi, dopo essere risaliti al domicilio, anche all’interno dell’abitazione, situata alla periferia di Perugia.

Sono state rinvenute 62 dosi di cocaina, già confezionate e pronte alla vendita al dettaglio, che avrebbero fruttato un guadagno di quasi 5.000 euro. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato anche del materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e quasi 3.000 euro in contanti, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi sottoposto alle operazioni di foto segnalamento, attraverso le quali è stato possibile scoprire che aveva recentemente cambiato nome nel suo paese d’origine e che aveva da poco fatto rientro in Italia nonostante fosse stato allontanato dal territorio nazionale con decreto di espulsione e divieto di rientro per 5 anni nel settembre dello scorso anno.

Per le ipotesi di spaccio, di detenzione di stupefacenti e per la violazione del divieto è stato arrestato e condotto al carcere “Capanne” di Perugia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.