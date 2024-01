Danneggia le auto dei tifosi del Cesena, niente partite per tre anni per il tifoso del Grifo

Il Questore di Perugia ha emesso il Daspo nei confronti di un tifoso del Perugia che è stato denunciato dalla Compagnia Carabinieri di Assisi quale responsabile del danneggiamento dei pneumatici di alcune autovetture in uso ai sostenitori della squadra del Cesena Calcio e di Stoccarda, tra loro gemellati, parcheggiate nell’area antistante la stazione ferroviaria di Bastia Umbra, in occasione della partita di calcio Perugia–Cesena, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie C, disputatasi lo scorso 23 dicembre.

Al tifoso è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato, in Italia e all’estero nei Paesi aderenti all’Unione Europea, per un periodo di 3 anni.

Al destinatario del provvedimento sarà, altresì, interdetto, a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti gli stadi, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni.

L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.