Calcio violento - Allenatore ritira la squadra per protesta contro l'espulsione: "Sono tutti infortunati". Partita persa e squalifica

Insulti all’arbitro, liti tra calciatori, dirigenti davanti al cancello del campo da gioco che non fanno entrare o uscire nessuno. Sono alcuni dei casi di cui si è dovuto occupare il giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante dell’AIA Fabio Fiordi e che hanno portato a squalifiche, inibizioni e partite perse a tavolino.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Multa di 40 euro per il San Sisto “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio della terna arbitrale”.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Ammenda di 60 euro per il Piccione “per comportamento offensivo dei sostenitori nei confronti della terna arbitrale”.

Inibito fino al 19 maggio un dirigente del Guardea “perché polemizzava con un calciatore della squadra avversaria arrivando al contatto testa contro testa senza arrecare alcun dolore”.

Stessa sanzione per un dirigente del Superga 48 “perché entrava in campo senza autorizzazione in segno di protesta e proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Multa di 150 euro per il Ferentillo Valnerina “per presenza in campo di un estraneo riconducibile a suddetta società che inveiva con fare minaccioso ed intimidatorio nei confronti dell'arbitro e della tifoseria avversaria”.

Sono 70 euro di multa “per lancio di fumogeni ed oggetti di disturbo” per il Castello

Inibizione fino al 12 maggio per un dirigente del Piegaro “per comportamento non regolamentare”.

CAMPIONATO PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

Squalifica per due giornate per un calciatore del GRS Terni Papigno “perché, una volta sostituito, si fermava al cancello di ingresso del campo e iniziava ad insultare la terna arbitrale”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1 C11

Inibito fino al 25 maggio un dirigente del Bastia 1924 “per aver contestato con tono di scherno la decisione arbitrale. Successivamente, durante lo svolgimento del gioco (dopo essere stato espulso), riguadagnava l'ingresso sul terreno di gioco, costringendo l'arbitro a chiedere la collaborazione del capitano della propria squadra affinché uscisse”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Sono cinque le giornate di squalifica per un giocatore della Polisportiva Ternana perché “dopo essere stato espulso per comportamento polemico nei confronti dell'arbitro, ritardava l'uscita dal campo continuando a polemizzare ed insultando gravemente e reiteratamente il direttore di gara”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

Il giudice sportivo ha inflitto la sanzione della sconfitta a tavolino del Petrignano per 7-0 dopo che la gara con il Castiglione del Lago veniva “sospesa al 24º minuto del primo tempo, in quanto la società Petrignano rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al numero minimo consentito”.

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

Perdita della gara per 3-0, 1 punto di penalizzazione, 100 euro di multa e allenatore squalificato per due giornate. Sono le sanzioni a carico del Madonna Alta dopo che nel corso della gara con la Pontevecchio “al 20º del secondo tempo, il direttore di gara espelleva, per doppia ammonizione, il calciatore …” e che “per protesta, l’allenatore del Madonna Alta ... ordinava a tutti i suoi calciatori (anche quelli in panchina) di abbandonare per il terreno di gioco, così rinunciando alla prosecuzione della partita”. Alla richiesta dell’arbitro di spiegazioni l’allenatore “rispondeva ironicamente che tutti i calciatori erano infortunati”, imponendo al direttore di gara di fischiare la fine della partita.