Insulta l'arbitro e prende a calci e pugni un avversario, calciatore under 15 squalificato fino a ottobre

Il giudice sportivo Marco Brusco non ha avuto molto da fare in merito ai referti degli arbitri dell’ultima giornata dei campionati umbri, dovendo decidere sulle varie squalifiche per una giornata per somma di ammonizioni ed espulsioni.

Tra le decisioni più preoccupanti c’è quella che riguarda un calciatore under 15 del Tavernelle, militante nel campionato Regionale A2 di categoria, squalificato fino al 15 ottobre del 2023 (quindi campionato finito) perché “al termine della gara, ingiuriava reiteratamente l'arbitro. Subito dopo si avvicinava al direttore di gara ed, in maniera gravemente irriguardosa, lo spintonava senza procuragli dolore. Prontamente allontanato grazie all'intervento di un dirigente, durante il tragitto verso gli spogliatoi, proferiva frasi minacciose contro l'arbitro ed, altresì, colpiva un avversario con un calcio ed un pugno”.

Il giudice sportivo ha stabilito anche un’ammenda di 100 euro per la società Tavernelle “perché, durante il secondo tempo, alcuni tifosi di detta Società proferivano a più riprese insulti nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Inibizione fino al 17 febbraio prossimo per un dirigente del Cerqueto calcio “per comportamento reiteratamente protestatario nei confronti dell'arbitro”.