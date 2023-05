Prende l'arbitro per un braccio, ma senza intenzione di fare del male: squalifica dimezzata

Stringe il braccio all’arbitro per richiamarne l’attenzione e senza volergli far male, dimezzata la scqualifica.

La corte sportiva di appello territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’avvocato Francesco Temperini, presidente, dall’avvocato Paolo Cutini e dal dottor Domenico Oristanio, componenti, ha preso in esame il reclamo del Santa Sabina per la gara di Proma Categoria contro il Passignano, disputata il 16 aprile scorso che aveva portato alla squalifica per 10 giornata di un giocatore.

Davanti alla corte territoriale d’appello è comparso l’arbitro della gara che ha confermato quanto descritto nel referto, precisando di aver interpretato la “presa al braccio da parte del giocatore sia come un tentativo di richiamare la sua attenzione sia come volontà di stringere il braccio stesso. Ha peraltro, ribadito che la ‘presa’ non gli ha provocato dolore”.

La Corte ha ritenuto che “il comportamento del calciatore debba essere sanzionato ... con una sanzione ulteriore conseguente alla reiterazione del comportamento stesso, e, quindi, nella sanzione complessiva della squalifica per cinque giornate di gara”.

In parziale accoglimento del reclamo, quindi, viene dimezzata la squalifica “a cinque giornate effettive di gara”.