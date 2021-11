Calcio violento - Il gavettone all'arbitro costa al calciatore 6 giornate di squalifica

Gavettone all’arbitro, sei giornate di squalifica. Tifoso incita i giocatori a compiere entrate dure sugli avversari, multata la società. Sono alcune delle decisioni del giudice sportivo in relazione all’ultimo turno di gare dei campionati dilettanteschi e giovanili in Umbria, compreso il giocatore sanzionato perché si è tolto la maglietta per non far vedere il numero all’arbitro che lo voleva ammonire.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

La scoietà Rivbo è stata multata di 200 euro “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro per l'intera durata della gara”.

Ammenda di 120 euro per il Bevagna “per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell'arbitro e di tesserati della squadra avversaria per l'intera durata della gara”.

Inibizione fino al 17 dicembre per un dirigente del Via Larga Marsciano “per aver rivolto espressione ingiuriosa nei confronti dell'arbitro”.

Il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara, invece, è costato il divieto di tornare allo stadio fino al 3 dicembre per un dirigente del Valfabbrica 1916.

Squalificato per 6 gare un calciatore dello Spoleto BM8 “perché al termine della gara, con condotta irriguardosa, versava, da dietro, dell'acqua attingendo l'arbitro alla schiena e alle gambe”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

Sessanta euro di ammenda per la Terni Est soccer school “per comportamento offensivo dei sostenitori nei confronti dell'arbitro”.

Multa di 50 euro per la Nestor Calcio “per comportamento offensivo dei sostenitori nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Ammenda di 70 euro per la società AMC 98 perché “al termine della gara un gruppo di ragazzi tifosi della squadra di casa entrava nell'area antistante agli spogliatoi con fare minaccioso verso la squadra ospite”.

Stessa cifra per la Superga 48 a causa della “presenza di estranei nel terreno di gioco durante lo svolgimento della gara”.

Sono 4 le gare di squalifica per un calciatore del Lama Calcio “per aver colpito sulla fronte un giocatore avversario con una testata”.

Tre giornate di squalifica per un giocatore del Pierantonio Nidal “perchè mostrava il dito medio all'indirzzo della tifoseria avversaria durante lo svolgimento della gara” e per un calciatore dello Spoleto BM8 in quanto “dopo essere stato espulso pronunciava una frase offesiva ‘str...’ nei confronti del direttore di gara”. Sempre 3 giornata per un compagno di squadra nello Spoleto BM8 “per aver rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara”.

Quattro giornate di squalifica per un altro giocatore dello Spoleto BM8 “per aver rivolto gravi frasi minacciose ed offesive nei confronti del direttore di gara”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

La Narnese Calcio è stata multata di 300 euro “per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai propri sostenitori per tutto l'arco della gara nei confronti dell'arbitro”.

Due gare di squalifica per l’allenatore dell Narnese Calcio “per aver rivolto epiteti offensivi nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

La società Junior Carpine Magione ha ricevuto un’ammenda di 200 euro perché “dal 45º minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete della squadra avversaria, fino alla termine della gara ed al rientro negli spogliatoi, 4 o 5 propri sostenitori tenevano comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro”.

Un giocatore dello Junior Carpine Magione è stato squalificato per 4 gare perché “al termine della gara raggiungeva l'arbitro dandogli la mano in segno di scherno tenendo, altresì, atteggiamento irriguardoso. Poiché al momento del provvedimento di espulsione il giocatore non indossava la maglia, il direttore di gara gli chiedeva quale fosse il suo numero. Non ottenendo alcuna risposta, l'arbitro era costretto ad andargli dietro per poter spiegare la maglia che teneva in mano e leggere il numero”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

Ammenda di 100 euro per il Mantignana Montemalbe Asd perché per “tutta la durata del secondo tempo un proprio sostenitore proferiva ingiurie nei confronti dell'arbitro ed, altresì, incitava i giocatori del Mantignana Montemalbe a compiere interventi duri verso gli avversari”.