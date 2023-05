Calcio violento - Partita vinta schierando un giocatore, ma il giudice sportivo dà la sconfitta a tavolino

L’Ellera schiera un giocatore squalificato e perde a tavolino (dopo aver vinto sul campo), mentre il Don Bosco viene multato per uno striscione offensivo contro l’Ellera.

È il sunto della decisione del giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante dell’AIA Fabio Fiordi, in merito alla partita del 6 maggio, valevole per il CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2.

La società Don Bosco ha presentato reclamo per l’impiego, da parte della società Ellera Calcio, di un calciatore squalificato e, come tale, non avente titolo a partecipare alla gara.

Dall’esame degli atti risulta che effettivamente il calciatore in questione risultava squalificato per una gara, per recidività in ammonizioni.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la comminazione della sanzione sportiva della perdita della gara, con i risultato di 0-3 a carico della società Ellera Calcio.

Per la stessa partita, però, il giudice sportivo ha multato di 150 euro il Don Bosco “in quanto era esposto nella tribuna uno striscione recante insulti nei confronti della società Ellera calcio e perché tifosi muniti di megafono tenevano comportamento provocatorio nei confronti dei calciatori” della società avversaria.