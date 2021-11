Calcio violento - Spintona l'arbitro e tenta di strappargli il cartellino rosso dalle mani: squalificato per 5 mesi

Arbitri nel mirino dei tifosi e dei giocatori, ma anche liti in campo e petardi che piovono dagli spalti. Ancora una volta le decisioni del giudice sportivo Marco Brusco raccolgono un vasto campionario di comportamenti censurati con ammonizioni ed espulsioni, che si trasformano in punizioni più gravi, inibizioni, squalifiche e ammende.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Il giudice sportivo ha multato di 120 euro la Tiberis Macchie “per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell'arbitro al termine della gara”.

Inibizione per un dirigente del Magione, fino al 10 dicembre del 2021, “per aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Ammenda di 200 per il Parlesca per “comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro per gran parte del secondo tempo”.

Multa di 100 euro per il Bevagna “per aver fatto esplodere due petardi nelle tribune. Sanzione aggravata considerata la pericolosità del materiale pirotecnico utilizzato”.

Inibito un dirigente del Parlesca, fino al 15 marzo del 2022, per essere entrato “nel terreno di giuoco senza autorizzazione gridando e protestando. Successivamente spintonava, in modo irriguardoso, due volte l'arbitro con il suo petto. Inoltre mentre abbandonava il terreno di giuoco rivolgeva numerose frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro. Posizionatosi in tribuna reiterava le ingiurie e le minacce suddette”.

Inibizione fino al 31 dicembre del 2021 anche per un dirigente del Nera “perché al termine della gara si avvicinava al direttore di gara e, per attirare la sua attenzione, appoggiava più volte la bandierina sul suo fianco in modo irriguardoso. L'arbitro lo espelleva esibendo il cartellino rosso che il suddetto tesserato cercava di strappare dalle sue mani non riuscendovi. Veniva prontamente allontanato dai dirigenti della squadra ospitante”.

Inibito fino al 10 dicembre prossimo un dirigente del Via Larga Marsciano “per aver rivolto numerose frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.

Niente campi di calcio fino al 23 novembre prossimo per un dirigente del Tigrotti Morra “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”.

Inibiato fino al 16 novembre un dirigente del Parlesca “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Inibizione fino al 9 dicembre per un dirigente dell’Allerona “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara”.

COPPA PRIMAVERA PRIMA CATEGORIA

Squalifica per l’allenatore del Sangemini Sport, fino al 18 novembre del 2021, per “comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara.

COPPA PRIMAVERA SECONDA CATEGORIA

Multa di 30 euro alla Polisportiva Ternana per “mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Ammenda di 120 euro al Santa Sabina “perchè un sostenitore riconducibile alla società entrava indebitamente nel terreno di giuoco al termine della gara protestando vivacemente nei confronti dell'arbitro”.

Multa di 100 euro al Pierantonio Sport per “comportamento minaccioso di un sostenitore nei confronti dell'arbitro per l'intera durata della gara”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

Multa di 150 euro al Foligno Calcio Ssdarl in quanto “alcuni tifosi di detta società rivolgevano all'arbitro ingiurie per l'intera durata della gara”.

Inibizione fino al 25 novembre del 2021 per un dirigente dell’Atletico Gubbio dopo essere stato “allontanato dal terreno di gioco per reiterate e plateali proteste nei confronti dell'arbitro”.

Squalificato per 5 gare un calciatore del Cannara perché “a gioco fermo, dava un calcio con violenza sulla schiena dell'avversario che si trovava a terra a seguito di un fallo subìto, causandogli forte dolore rendendo necessario l'intervento del medico”.

Quattro giornate ad un giocatore dell’Atletico Gubbio perché “in qualità di assistente di parte, entrava sul terreno di gioco protestando ed insultando in modo plateale l'arbitro. Al momento della notifica del cartellino rosso, abbandonava il terreno di gioco mostrando ripetutamente il dito medio al direttore di gara”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Squalifica di una giornata per l’allenatore dell’Olimpia Collepepe Pantalla per essere entrato “nel terreno di gioco protestando con urla contro una decisione arbitrale”.

Multa di 100 euro al Gualdo Casacastalda perché “propri tifosi, per tutto il secondo tempo, rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.

Squalifica per una gara per l’allenatore del Colombella Perugia Nord “per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro”.

Cinque giornate per un giocatore della Virtus Sangiustino “per aver volontariamente colpito in faccia con la testa un avversario ed, altresì, per averlo ingiuriato”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

Inibizione fino al 9 dicembre del 2021 per un dirigente della Virtus Foligno perché “in seguito ad una decisione dell'arbitro gli rivolgeva ingiurie”.