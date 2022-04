Calcinacci in galleria, la circolazione torna alla normalità

E' stato completato nella notte l'intervento di messa in sicurezza all'interno della galleria Volumni, tra Ponte San Giovanni e Piscille, dove nel pomeriggio di ieri erano caduti alcuni calcinacci.

Per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito, la galleria era stata chiusa, poi, dopo i primi sopralluoghi da parte di Anas e vigili del fuoco, era stato gradualmente ripristinato il transito. In prima battuta solo su una corsia in attesa che le operazioni di controllo fossero concluse. Anche se lentamente, in questo modo, la circolazione ha ripreso a defluire dopo le inevitabili code. Nella notte, completate le operzazioni necessarie, il transito è stato ripristinato in maniera regolare.