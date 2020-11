Calciatore del Lecce infortunato al piede, operato dall'equipe medica dell'ospedale di Perugia

Mattia Felici, giovane calciatore dell’U.S. Lecce infortunatosi ad un piede, potrà riprendere l’attività agonista tra due mesi. Il ragazzo è stato sottoposto ad intervento dai chirurghi della struttura di Ortopedia e Traumatologia del Santa Maria della Misericordia per la frattura del quinto metatarso del piede destro.

L’intervento, come riferisce una nota del Santa Maria della Misericordia, è stato eseguito nella mattinata di oggi dalla equipe del dottor Ermanno Trinchese (secondo operatore Francesco Manfreda, anestesista Chiara Fiandra).

Un intervento chirurgico perfettamente riuscito, come riferiscono i medici che prevedono un periodo di 40-60 giorni per il pieno recupero dell’atleta. “È motivo di soddisfazione per i nostri operatori constatare che, nonostante il periodo difficile legato alla pandemia - sottolinea il commissario dell’ospedale Marcello Giannico- Società sportive e calciatori professionisti confermano l’eccellenza della nostra ortopedia”.