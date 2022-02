Cagnolina sperduta si aggira lungo il raccordo Perugia-Bettolle, salvata dalla Polizia stradale. Una storia a lieto fine per "Piccoletta", la cagnolina trovata nella serata di ieri dagli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia all’altezza di Corciano.

La cagnolina era stata notata da diversi automobilisti mentre, disorientata e impaurita, percorreva il raccordo costeggiando lo spartitraffico. Ricevute le segnalazioni degli automobilisti in transito, la Sala Operativa ha immediatamente inviato una pattuglia che, giunta sul posto, dopo aver fatto rallentare in sicurezza il traffico, ha trovato “Piccoletta” nascosta sotto un new jersey, dove si era riparata per fuggire alle auto che sfrecciavano e alla pioggia battente.

Gli agenti, dopo averla tranquillizzata, hanno notato che era ferita a una zampa e la hanno portata dal veterinario per le cure e la successiva identificazione attraverso la rilevazione del microchip.

Dopo aver acquisito i dati identificativi, è stato contattato il proprietario di “Piccoletta” che, sollevato e felice di sapere che stava bene, si è accordato con il veterinario e con gli agenti per la riconsegna.